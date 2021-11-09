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Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden "seçilmişlerin" güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi - Son Dakika

Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden "seçilmişlerin" güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi

09.11.2021 14:14
Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilerden ülkedeki "seçilmiş yetkililerin" güvenliklerini güçlendirmeleri talebinde bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilerden ülkedeki "seçilmiş yetkililerin" güvenliklerini güçlendirmeleri talebinde bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin valiliklere, parlamenterler başta olmak üzere seçilmişlerin görev yeri ve gerekirse ikametleri civarındaki gözetimlerinin sıkılaştırılması talimatı gönderdi.

"Son haftalarda seçilmişler ve özellikle parlamenterlere yönelik doğrudan veya sosyal medya yoluyla tehdit mesajları söz konusu" denilen yazıda, buna ilişkin gerekli önlemlerin ivedilikle alınması istendi.

Darmanin, tehdit mesajlarının bir an önce internette uygunsuz içeriklerin şikayeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep etti.

Ülkede yakın dönemde çok sayıda seçilmiş yetkili, tehdit mesajı aldığını ileri sürmüştü.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden 'seçilmişlerin' güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da İçişleri Bakanı valilerden "seçilmişlerin" güvenliklerinin güçlendirilmesini istedi - Son Dakika
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