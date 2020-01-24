Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkede iki kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü bildirdi.

Buzyn, basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinde 48 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Ülkenin Gironde kentinde yaşayan Çin asıllı hastanın önceki gün Vuhan'dan Fransa'ya geldiğini, dün de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle Bordeaux'daki bir hastaneye gittiğini aktaran Buzyn, bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

Buzyn, ikinci koronavirüs vakasının başkent Paris'te görüldüğünü kaydetti.

Bu kişinin Çin'e seyahat ettiğini ancak Vuhan'a gidip gitmediği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Buzyn, Avrupa'da başka kişilerde bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.