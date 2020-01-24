Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkede iki kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü bildirdi.

Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkede iki kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldüğünü bildirdi.

Buzyn, basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinde 48 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Ülkenin Gironde kentinde yaşayan Çin asıllı hastanın önceki gün Vuhan'dan Fransa'ya geldiğini, dün de yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle Bordeaux'daki bir hastaneye gittiğini aktaran Buzyn, bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

Buzyn, ikinci koronavirüs vakasının başkent Paris'te görüldüğünü kaydetti.

Bu kişinin Çin'e seyahat ettiğini ancak Vuhan'a gidip gitmediği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Buzyn, Avrupa'da başka kişilerde bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulundu.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Fransa, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de ölümcül virüsten Wuhan dâhil 10 şehir karantinada! Ölü sayısı yükseliyor
Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da iki koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]