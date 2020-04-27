Fransa'da iki polise saldırı - Son Dakika

Fransa'da iki polise saldırı
33 dakika önce
Fransa'nın Colombes bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi trafik kontrölü yapan iki polis memuruna arabayla saldırı gerçekleştirdi.
Fransa'nın Colombes bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi trafik kontrölü yapan iki polis memuruna arabayla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iki polis ağır yaralandı.
Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın 29 yaşında ve kimliğinin Youssef T olduğu açıklandı. Saldırganın ilk ifadesinde polislerin son zamanlardaki ırkçı tavrı nedeniyle polisleri öldürüp şehit olmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, geçtiğimiz gün ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin bugün itibariyle Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi. Fransanın Saint-Denis bolgesinde dün iki polisin Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Yerel medya olayın terör saldırısı olarak nitelendirildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:04 Kaynak: DHA
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