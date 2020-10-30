- Fransa'da ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanıyor - Son Dakika

- Fransa'da ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

PARİS - Fransa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Paris sokaklarında yoğunluğun azaldı görüldü.

Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulaması Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulmuştu. Fransa, salgınla mücadele için karantina önlemlerine geri döndü. Ülkede ilan edilen karantina bugün itibariyle başladı. Yasaklar 1 Aralık'a kadar devam edecek ancak 2 haftalık süreç içerisinde salgının seyrinde olumlu bir gelişme olursa önlemler yeniden gözden geçirilecek. Bugün itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı kapsamında, Paris sokaklarında eskiye nazaran daha az yoğunluk görüldü. Dışarı çıkmak için izin alan Fransızlar, ya belge almak zorunda ya da cep telefonu üzerinden dışarı çıkma gerekçelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Egzersiz yapmak, hava almak, evcil hayvanları dolaştırmak için dışarı çıkmak bir saat ile sınırlandırıldı. Mazeret olarak kabul edilen tüm aktivitelerin 1 km'lik alan içinde gerçekleştirilebilecek.

Karantina boyunca üniversiteler dışında kalan tüm eğitim kurumları, otel ve konaklama yerleri, toptan satış yapan mağazalar, tüm sağlık kurumları, toplu ulaşım araçları, ibadet yerleri, kendin yap olarak tabir edilen tadilat ve inşaat malzemeleri satan mağazalar açık kalacak.

Profesyonel spor müsabakalarına izin verilecek, huzur evi ve yaşlılar yurtlarına ziyaret mümkün olacak.

Restoranlar müşteri kabul etmeyecek. Sadece paket servisi ve paket satışına izin verildi. Cenaze törenleri en fazla için en fazla 30 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Nikah törenleri serbest olacak ancak 6 kişiyle sınırlı olacak.