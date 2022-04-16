Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti - Son Dakika
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Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti

16.04.2022 20:45
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen'in çevre programları iklim aktivistleri tarafından protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen'in çevre programları iklim aktivistleri tarafından protesto edildi.

İklim aktivistleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen'in çevre programlarını protesto etmek için Türk mahallesindeki büyük bulvarda bir araya geldi. Kamyonlarla getirdikleri saman balyalarını bulvara koyan Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup, bulvardan araçların geçmesine engel olarak oturma eylemi düzenledi. Oturma eyleminin ardından iklim aktivistleri bulvarda dans ederek meditasyon yaptı.

Fransa'daki seçim sisteminin kendilerini 2 cumhurbaşkanı adayından birini tercih etmek zorunda bıraktığını belirten aktivistler, her iki adayın da çevreyle ilgili yeterli programı olmadığını açıkladılar.

Yokoluş İsyanı grubu üyesi aktivistlerden bazıları 3 günlük eylem için hazırlandıklarını söylerken, polisin uzun süre bulvarın kapatılmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti
Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da iklim aktivistleri cumhurbaşkanı adaylarını protesto etti - Son Dakika


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