Son Dakika Haberleri: Fransa'da iklim değişikliği protestosu
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da iklim değişikliği protestosu

54 dakika önce

Fransa'nın çeşitli kentlerinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.

Fransa'da iklim değişikliği protestosu, System.String[]

Fransa'nın çeşitli kentlerinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.

Paris'te binlerce çevreci, pek çok hareketin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Nation Meydanı'nda toplandı.

Ana yolları kullanarak Bercy Caddesi'ne kadar yürüyen göstericiler, çevreyle ilgili slogan attı, pankartlar taşıdı.

Strasbourg, Rouen, Pau, Saint-Etienne, Nantes, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, siyasetçilerden "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmelerini" talep etti.

Paris'teki eyleme 9 bin 400 kişinin katıldığı kaydedildi.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da iklim değişikliği protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]