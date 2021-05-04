Fransa'da iklim yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Fransa'da iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemeye yönelik düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Ulusal Meclisten geçti.

Ulusal Mecliste haftalardır tartışılan iklim yasa tasarısı, 77'ye karşı 332 oyla kabul edildi.

Tasarı, trenle 2,5 saatten az sürede seyahat imkanı olan mesafeler için iç hat uçuşlarının kaldırılması ve çevreyi tahrip edenlere yönelik yeni düzenlemeler içeriyor.

İklim krizi ile mücadelede Fransa'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmayı hedefleyen tasarının haziran ayında Senatoda ele alınması bekleniyor.

Diğer yandan çevreciler, yasa tasarısındaki önlemleri karbondioksit salımında kısıtlı etkisi olacağı ve yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.