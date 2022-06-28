Fransa'da ilk defa bir kadın, meclis başkanı seçildi

Oylamada, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının ortak adayı Fatiha Keloua-Hachi 144, Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Annie Genevard 60 ve Nathalie Bassire ise 16 oy topladı.

Fransa 'da Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucu 51 yaşındaki Yael Braun-Pivet ülkenin ilk kadın meclis başkanı oldu.

Kaynak: AA

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