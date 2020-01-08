Son Dakika › Dünya › Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Dünya
Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde
6 saat önce
Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "dinleme davasında" 5-22 Ekim’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin
Fransa'da ilk kez Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan biri yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "dinleme davasında" 5-22 Ekim tarihlerinde yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:34
Son Dakika Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim