Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika Dünya

Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde

6 saat önce

Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "dinleme davasında" 5-22 Ekim’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin

Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde, System.String[]

Fransa'da ilk kez Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan biri yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.


Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "dinleme davasında" 5-22 Ekim tarihlerinde yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi
Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim

Son Dakika Haberleri
00:26 Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika Haber
00:24 Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika Haber
00:19 Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet - Son Dakika Haber
00:18 8 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]