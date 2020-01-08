Fransa'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçundan yargılanacak: Sarkozy'nin davası ekimde

Fransa'da ilk kez Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan biri yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.



Paris Ceza Mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "dinleme davasında" 5-22 Ekim tarihlerinde yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Suçsuz olduğunu iddia eden Sarkozy ise davanın beraatla sonuçlanacağından emin.