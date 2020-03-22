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Fransa'da ilk kez Covid-19 nedeniyle bir doktor öldü: Emekli hekim salgın için göreve dönmüştü
6 saat önce
Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs salgınında Fransa'da ilk kez Covid-19 tanısı konulan bir doktor hayatını kaybetti. 68 yaşında emekli acil doktoru, salgın nedeniyle zor durumda olan meslektaşlarına yardım etmek için göreve dönmüştü
Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında Fransa'da ilk kez Covid-19 tanısı konulan bir doktor hayatını kaybetti.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin kuzeyindeki Lille'de bir hastanede tedavi edilen doktorun koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veran kendisine ulaşan bilgiye göre, ülkede ilk kez bir doktorun Covid-19'dan öldüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:00
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