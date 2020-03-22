Fransa'da ilk kez Covid-19 nedeniyle bir doktor öldü: Emekli hekim salgın için göreve dönmüştü

Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınında Fransa'da ilk kez Covid-19 tanısı konulan bir doktor hayatını kaybetti.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin kuzeyindeki Lille'de bir hastanede tedavi edilen doktorun koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veran kendisine ulaşan bilgiye göre, ülkede ilk kez bir doktorun Covid-19'dan öldüğünü belirtti.