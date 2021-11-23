Fransa'da İmamlar Konseyi, Paris Camisi ile İslam Konseyi arasında tartışmalara neden oldu - Son Dakika

Fransa'da hükümetin talebiyle kurulması istenen Ulusal İmamlar Konseyi (CNI), Paris Camisi yetkilileri ile Fransa İslam Konseyi (CFCM) arasında tartışmalara yol açtı.

CNI'nın İslam Konseyi tarafından kurulmasının kararlaştırılmasına rağmen CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui ve yardımcılarının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Paris Camisinin bunu oluşturacağını kısa süre önce açıklamasıyla tartışma başladı.

Öte yandan hükümetin talebiyle hazırlanan "Fransa İslami Prensipler Tüzüğü" ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle CFCM'nin yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Paris Camisi ve Afrika Müslüman Dernekleri Birliği (FFAİACA) ile Fransa Müslümanlar Birliği (RMF) ve Fransa Müslümanları, iki gün önce yaptıkları toplantıda Ulusal İmamlar Konseyini kurduklarını duyurdu.

Paris Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, İmamlar Konseyinin kurulmasının ardından yaptığı açıklamada, bu konseyin ilk görevinin imamların ve kadın vaizlerinin profesyonel hayatını desteklemek olacağını belirtti.

Konsey ile imamlara statü kazandırılacağını ifade eden Hafız, Fransızlara ve ülkedeki Müslümanlara karşı sorumlulukların gereği konseyinin kurulmasının tarihi bir an olduğunu savundu.

Hafız, konseyinin kurulmasına ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan CFCM Başkanı Yardımcısı ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı, "(Hafız) İslam Toplumu Milli Görüş ile (Fransa İslami Prensipler) Tüzüğü imzalamamamızı koz olarak kullanıyor. Hafız 'Cumhuriyeti temsil edenler tüzüğü imzalayanlar kuruluşlardır' diyor. Bu tüzüğü neden imzalamadığımızı herkes biliyor." dedi.

Hafız'ın İmamlar Konseyini CFCM ile birlikte oluşturmak için tüzüğün Türk dernekleri tarafından imzalanmasını istediğini ifade eden Alcı, "Fransa İslam Konseyi olarak (Paris Camisi ve diğer kuruluşların) İmamlar Konseyini kurmasını kınıyoruz. İmamlar Konseyinin CFCM'nin bünyesinde kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak (Hafız) şimdi tüzüğü imzalamamamızı koz olarak kullanıyor." diye konuştu.

Alcı, CFCM'de Türk derneklerin 400 camiyi temsil ettiğini ve bu sayının az olmadığını söyledi.

"Tüzük imzalanması gerekiyorsa üzerinde istişare edelim, ortak görüşte buluşalım ve Fransa'daki Müslümanlar için çalışalım. Bizim gayretimiz bu." ifadesini kullanan Alcı, Hafız'ın Darmanin ile görüşmeyi yapabileceğinden emin olmadığını aktardı.

Alcı, "Hükümet Paris Camisi ve diğer kuruluşlarla görüşerek kurdukları İmamlar Konseyini onaylarsa İslam Konseyinin sonu olur. Ancak pazar günü onların yaptıkların toplantıya hükümet yetkilisi katılmadığı için bunun olmayacağını düşünüyorum. Hükümet bunu onaylasaydı Darmanin veya başka bir yetkili toplantıya gelirdi." diye konuştu.

CFCM'nin yeni başkanının Ocak 2022'de belirleneceğini ifade eden Alcı, Fransa'da Müslüman toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Alcı, CFCM'nin 12 Aralık'ta toplantı gerçekleştireceğini ve İmamlar Konseyini kuracaklarını belirtti.

CFCM'nin 2020-2026 dönemi için başkanlık görevinin mevcut Başkan Muhammed Moussaoui, Hafız ve Alcı arasında dönüşümlü şekilde yapılmasına karar verilmişti. Hafız'ın CFCM'nin Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesi nedeniyle Başkanlık görevini yıl başında Alcı'nın üstlenmesi gerekiyor ancak son karar Ocak 2022'de yapılacak toplantıda alınacak.

Olay

Paris Camisi, 17 Kasım'da CNI'yı kuracaklarını duyurmuş, hükümetin Müslüman kuruluşlar içinde resmi muhatap kabul ettiği CFCM de buna tepki olarak 18 Kasım'da yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Kasım 2020'de CFCM'nin bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyinin kararlaştırıldığı ve Macron ile yapılan görüşmede onaylandığı hatırlatılmıştı.

Paris Camisinin ve diğer 3 kuruluşun CFCM'nin himayesinde yapılan çalışmayı saptırdığı belirtilen açıklamada, Paris Camisinin ve diğer 3 kuruluşun tutumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirilmiş ve buna son verilmesi için tüm yasal yollara başvurma hakkının saklı tutulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, İslam Konseyinin 12 Aralık'ta İmamlar Konseyini kuracağı aktarılmıştı.

Macron'un Kasım 2020'de CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui ve yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, İslam Konseyinin himayesinde Ulusal İmamlar Konseyinin kurulmasına karar verilmişti. Bu görüşmede, CFCM'den ayrılmadan önce Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Chems-Eddine Hafız da yer almıştı.

Konseyin aralarında Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG), Paris Camisi, Fransa'daki Müslümanlar Topluluğu (RMF) ve Fransa'daki Camiler Birliğinin (UMF) bulunduğu federasyonlarının başkanlarından oluşması kararlaştırılmıştı.

Hafız, hükümetin talebiyle hazırlanan "Fransa İslami Prensipler Tüzüğünü" imzalamayan CCMTF Başkanı Alcı ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır'a tepki olarak Mart 2021'de CFCM'nin yönetim kurulundan istifa etmişti.

Chems-Eddine Hafız, televizyon programında yaptığı açıklamada, CCMTF ve CIMG ile aynı masada oturmak istemediğini söylemişti.

Alcı ve Sarıkır, "Fransa İslami Prensipler Tüzüğünü" Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imzalamayı reddetmişti.