Fransa'da insan hakları savunucuları "İslamofobi ve hukuksuzlukları" protesto için toplanacak - Son Dakika

Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenler ile politikacıların katılımıyla ülkedeki İslamofobi'ye, hukuksuzluğa ve polis şiddetine karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenecek.

"Ayrılıkçılık" Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde pazar günü başkent Paris'te yapılacak gösteride, Müslümanları hedef alan ve mecliste görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak bilinen projenin "Müslümanları ötekileştirdiği" gerekçesiyle geri çekilmesi talep edilecek.

Koordinasyondan yapılan açıklamada, "Fransa'nın İslamofobik tutumundan vazgeçmesi, İslami derneklerin kapatılması, keyfi tutuklamalar, hukuksuz aramalar, polis şiddeti, medyaya yönelik baskı, Müslümanlara yönelik devlet şiddeti ile ırkçı tutumun sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

"İbadet özgürlüklerinin kısıtlanması ve Müslüman kimliğinin bastırılması hedefleniyor"

"Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler olarak ortaya sürülen yasa tasarısı üzerinden Müslümanların ibadet özgürlüklerinin kısıtlanması ve Müslüman kimliğinin bastırılması hedefleniyor." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısı ile ona bağlı olarak dayatılan "İmamlar Tüzüğü", devletin Müslümanların ibadetlerine müdahale etme, temsilciler dayatma, uygulamalarını izleme ve görüşlerini kontrol etme girişimi olarak değerlendirildi.

Açıklamada, bu girişimin sadece ülkedeki Müslümanları etkilemekle kalmayacağı halkta daha fazla korku, şüphe, şiddet ve sıkıntıya neden olacağı vurgulandı.

"Bu İslamofobik tasarıyı ve Müslümanları cumhuriyet düşmanı olarak lanse eden siyaset ve medya mantığına karşıyız." denilen açıklamada, devlet eliyle uygulanan şiddet ve Müslümanlara yönelik ifade özgürlüğünün kontrol altına alınması arzusunun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "Adaletsizlik karşısında özgürlüğümüz ve haysiyetimizi korumak adına herkese seferber olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.