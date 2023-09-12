Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı - Son Dakika

Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı

Son Güncelleme: 12.09.2023 23:39

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, iPhone 12 model telefonların satışının ülkede yeni bir emre kadar yasaklandığını duyurdu. Bakan Barrot, kararın Apple'ın bu modelinin izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean- Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurdu.

GÜNCELLEME GETİRİLENE KADAR YASAK

Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

TÜM GÖREVLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

İZİN VERİLEN RADYASYON MİKTARINI GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi. Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı - Son Dakika
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