Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika
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Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto

16.04.2022 21:43
Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçılık ve aşırı sağa karşı protesto düzenlendi.

Fransa'da 10 Nisan Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Marine Le Pen'in oyların yüzde 23,15'ini almasının ardından ülkede, aşırı sağ adaya karşı olduklarını göstermek isteyenler tarafından birçok noktada protesto düzenlenmişti. Bugün de başkent Paris'te ırkçılık ve aşırı sağa karşı bir protesto düzenlendi. Göstericiler, ellerinde 'Ne Macron, Ne Le Pen' yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Irkçılık ve faşizm Paris dışında Le Mans, Grenoble, Lyon, Nantes Poitiers kentlerinde de protesto edildi.

Fransa Sorbonne Üniversitesi ile Sience Po Üniversitesi öğrencileri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sağ iki adayın kalmasını kabullenemedikleri için üniversitede protesto düzenlemiş ve polis göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemi sonlandırmıştı. - PARİS

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Protesto, Irkçılık, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika
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