Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika
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Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto

11.06.2022 20:39

- Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto Fransa'nın başkenti Paris'te, yarın düzenlenecek milletvekili seçimlerinin ilk turu öncesi, ülkede artan aşırı sağcı ve ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

- Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te, yarın düzenlenecek milletvekili seçimlerinin ilk turu öncesi, ülkede artan aşırı sağcı ve ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Blanche Meydanı'nda halk, ülkede artan aşırı sağcı ve ırkçılığı protesto etmek için bir araya geldi. Fransa'da yarın yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde düzenlenen gösteride katılımcılar, Fransa'da ikamet izni olanların da seçimlerde oy kullanmasına izin verilmesini istedi. Göstericiler, geçtiğimiz hafta Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız ile yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şoföre karşı polisin müdahalesini ırkçılık olarak nitelendirerek, "polis devleti istemiyoruz" sloganı attı.

Protestoda eylemciler, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağa ve ırkçılığa karşı bir şey yapacağı yok. Aşırı sağ 13 milyon oyla gövde gösterisi yapıyor. Her geçen gün ırkçılık artışta, yabancı düşmanlığı hat safhada. Mülteciler kurban edildi. Belgesiz göçmenler sınır dışı ediliyor. Mücadele etmemiz gerekiyor" sözlerini kullandı. Ülkede ayrıca fiyatların arttığını ifade eden eylemciler, "Hayat pahalanıyor, büyük patronlar milyarlar kazanıyor. İşçiler işi başında ölüyor. Ülkede işsizlik her geçen gün artıyor. Irkçı suçlar, kadın cinayetleri ve polis suçları artıyor, artık sessiz kalmak istemiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Fransa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto - Son Dakika

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