Üye Girişi
Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika

Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

15.02.2022 21:53
Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde 14 Şubat'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde 14 Şubat'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Basındaki haberlere göre, patlamada hasar gören binalardan birinde itfaiye ekipleri bir kişinin daha cesedine ulaştı.

Cesedin kime ait olduğu henüz tespit edilmese de patlamadan bu yana kayıp olan yaşlı bir kadına ait olabileceği belirtiliyor.

Saint-Laurent-de-la-Salanque kasabasında, 14 Şubat'ta bir binanın zemin katında patlama meydana gelmişti.

Olayda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, İtfaiye, Patlama, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:38 Gündem olan görüntüler! Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokol tribünündeki televizyonu kırdı
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:30 Oğlunu kurşun yağmuruna tutup öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
20:28 Öğrencisini kaçırıp disiplin cezası almış! O okul müdürü bu kez 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 21:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da iş yerinde patlama sonrası çıkan yangında ölenlerin sayısı 8'e çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement