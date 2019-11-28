Son Dakika Haberleri: Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin IŞİD'e ait olduğunu kaydetti.

Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı.


Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait olduğu gerekçesiyle bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

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Strazburg, Fransa, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:56 
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