Son Dakika › Dünya › Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı - Son Dakika Dünya
Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı
6 saat önce
Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin IŞİD'e ait olduğunu kaydetti.
Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait olduğu gerekçesiyle bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:56
Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi