Fransa'da işaret parmağıyla gökyüzünü gösteren 2 Çeçen 'terörizmi övmekten' gözaltına alındı

Fransa'nın Strazburg kentinde iki Çeçen 'terörizmi övme' suçundan gözaltına alındı.



Şüpheliler, geçtiğimiz yıl 5 kişinin öldüğü Noel pazarı saldırısının yapıldığı noktada selfi çekerken işaret parmaklarıyla gökyüzünü gösterdi. Polis kaynakları bu hareketin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait olduğu gerekçesiyle bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.