Son Dakika Haberleri: Fransa'da işçileri dolandıran çete çökertildi
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Fransa'da işçileri dolandıran çete çökertildi

1 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Bulgar ve Fransız güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürüttüğü operasyonun neticesinde 167 tarım işçisini insan tacirlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Fransa'da işçileri dolandıran çete çökertildi, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Bulgar ve Fransız güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürüttüğü operasyonun neticesinde 167 tarım işçisini insan tacirlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamı Bulgaristan vatandaşı olan mağdurları tarım arazilerinde ve şarap yapımında çalıştırılmak üzere Fransa'nın Lyon kentine getiren şebeke, işçilerin parasını vermedi.

80'den fazla uzman ve emniyet mensubunun ortak çalışmasıyla yakalanan 4 şebeke üyesi tutuklanırken, işin sonunda işçilerin eline geçen paranın evlerine dönmeye bile yetmediği kaydedildi.

Bulgaristan'ın fakir bölgelerinden "para kazanma" vaadiyle Fransa'ya getirilen mevsimlik işçiler, birikim yapma hayali kurarken dolandırıcılık çetesinin kurbanı oldu.

Avrupa Birliği, Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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