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Fransa'da İslam karşıtlığından kaçan Müslümanlar bu kez Fransız gazetesine konu oldu - Son Dakika

Fransa'da İslam karşıtlığından kaçan Müslümanlar bu kez Fransız gazetesine konu oldu

17.02.2022 11:04
Fransa'da İslam karşıtlığından kaçan Müslümanlar bu kez Fransız gazetesine konu oldu

İslam karşıtlığı nedeniyle Fransa'dan kaçan Müslümanlar, bu defa da Fransız Le Journal de Dimanche gazetesi tarafından haberleştirildi.

İslam karşıtlığı nedeniyle Fransa'dan kaçan Müslümanlar, bu defa da Fransız Le Journal de Dimanche gazetesi tarafından haberleştirildi.

Le Journal de Dimanche'de "Erdoğan'ın ülkesine sığınan genç Fransız Müslümanlar" başlığıyla yayımlanan haberde, uzun yıllardır Türkiye'nin Fransa'da yaşayan yüzlerce Müslüman'ı cezbettiği belirtildi.

Aralarında sonradan İslamiyet'i seçen Fransız fenomenler ile çoğunluğu Kuzey Afrika kökenli çok sayıda tanınmış ismin göç etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini seçtiği ve son 5 yılda Türkiye'ye yerleştiği ifade edilen haberde, bu fenomenlerin genelde dindar, globalleşmiş ve üretken girişimci profiller olduğu, Batı modernitesiyle kapitalizmin kodlarını kullandıkları aktarıldı.

Batılı bu Müslümanlar için Türkiye'nin gelişigüzel seçilmiş bir ülke olmadığı vurgulanan haberde, çok sayıda Kuzey Afrika kökenli Fransız gencin Körfez ülkelerine yerleştiği ancak "ekonomik olarak gelişmiş, Batılı ve Müslüman Türkiye'nin giderek bu kategorideki kalifiye insanlar için popüler göç menzili" olduğuna işaret edildi.

Türkiye'yi yaşam tarzlarına daha yakın hissediyorlar

Fransa'nın Isere kentinde fırıncı olan, bir buçuk yıl önce eşi ve 2 çocuğuyla İstanbul'a yerleşen, 32 yaşındaki Thibault'un hikayesine yer verilen haberde, Fransa'da İslam'a dair tartışmaların ardından ülkeyi terk etmeye karar veren çiftin önce Bosna Hersek, ardından Norveç'e gittiği, sonrasında ise Türkiye'ye yerleştiği kaydedildi.

Haberde, çiftin temelli göç etmek için ilk olarak Mısır ve Fas'ı değerlendirdiği ancak yaşam tarzlarına daha yakın hissettikleri Türkiye'yi tercih ettikleri paylaşıldı.

2019'da Antalya'ya yerleşen YouTube fenomeni Fosil Mahani'nin, Türkiye için "Burada çifte bir kültür var, Avrupalı ve Orta Doğulu. Bu, bana hitap ediyor." ifadelerine yer verilen haberde, Fransa'nın doğusundaki Dijon kentinden gelen ve sonradan Müslüman olan David Bizet'in de 2019'dan bu yana Türkiye'de yaşadığı ifade edildi.

Haberde, Bizet'in Ekim 2020'de kurduğu "Türkiye'ye göç" Facebook grubunun 2 bin üyesi olduğuna, 2 hafta önce hesabında "Türkiye'ye yerleşen ya da yerleşmek isteyen Fransızlardan mesaj almadığım bir hafta bile olmuyor." paylaşımı yaptığına dikkat çekildi.

Amerikan New York Times gazetesi, Fransa'da ayrımcı ve İslamofobik muamelelere maruz kalan çok sayıda Müslüman'ın kendilerini güvende hissetmedikleri için ülkeden sessiz sedasız ayrıldığını konu alan bir haber yayımlamıştı.

Gazetede "Müslümanların Fransa'yı sessizce terk edişi" başlığıyla yayımlanan özel haberde, ülkede yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarında ağırlıklı olarak göç tartışmaları ele alınırken Fransa'yı terk eden Müslümanların sayısının gün geçtikçe arttığı, bunun derin bir krize işaret ettiği vurgulanmıştı.

Fransa'nın dinamizm ve fırsat arayışında olan son derece kalifiye profesyonelleri kaybettiği belirtilen haberde, araştırmacılara göre bunlar arasında ayrımcılığı sebep olarak gösteren çok sayıda Müslüman Fransız'ın da bulunduğunun altı çizilerek, "Bu kişiler güvenliklerini, ait olmama duygusunu sürekli sorguluyor ve kendilerine yönelik önyargı engelinin varlığı nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda hissediyor." ifadelerine yer verilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da İslam karşıtlığından kaçan Müslümanlar bu kez Fransız gazetesine konu oldu - Son Dakika


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