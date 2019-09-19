Son Dakika Haberleri: Fransa'da İslam kültürü merkezi açıldı
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Fransa'da İslam kültürü merkezi açıldı

1 saat önce

Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde Lyon Camisi'nin himayesinde Fransa Müslüman Medeniyeti (IFCM) Enstitüsü açıldı.

Fransa'da İslam kültürü merkezi açıldı, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde Lyon Camisi'nin himayesinde Fransa Müslüman Medeniyeti (IFCM) Enstitüsü açıldı.

Lyon Camisi yanında inşa edilen IFCM'in açılışına Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb, Fransız siyasetçiler ve Müslüman dernek temsilcisi katıldı.

Castaner, burada yaptığı açıklamada, IFCM'in İslam'ın kültür, tarih ve geleneklerinin tanınmasını sağlayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Castaner, İslam ile ilgili ön yargılarla mücadele etmek için IFCM'in yapacağı çalışmaların önemli olacağını vurguladı.

Lyon Camisi Yöneticisi ve IFCM Başkanı Kamel Kabtane ise bu enstitünün kapılarının yalnızca Müslümanlara değil herkese açık olduğunun altını çizdi.

İslam'a karşı ön yargılarla ancak bilim ve kültürle mücadele edilebileceğini ifade eden Kabtane, bu enstitüde İslam kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kabtane, IFCM'de 5-10 yıl içerisinde Fransa'da görev yapacak imamlara yönelik eğitim de vermeyi planladıklarını belirtti.

IFCM'de İslam medeniyeti, dil derslerinin verileceği, İslam kültürü hakkında konferans ve sempozyumların düzenleneceği kaydedildi.

Fransa, Lyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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