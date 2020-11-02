Fransa'da İslami eğitim merkezine saldırı - Son Dakika

Fransa'da İslam'ı hedef alan söylemler ve eylemler nedeniyle Müslümanlar üzerinde baskı artıyor. Son olarak Belleydoux şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş'ün Eğitim Merkezinde saldırı gerçekleştirildi.

Fransa'da din nefreti saldırıları devam ediyor. Fransa'nın Belleydoux şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş'ün Eğitim Merkezinde dün saldırı gerçekleştirildi, maddi hasar oluştu. Yaz ve kış tatil kursları için kullanılan Eğitim Merkezi'nin kapılarına yazılan yazıların ve sembollerin ırkçılık ve din düşmanlığı içeren söylemler olduğu tespit edildi. Eğitim merkezi 2 hafta içerisinde ikinci kez saldırıya uğramış oldu.

Saldırının ardından açıklama yapan Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu Alpes Bölge Başkanı Yusuf Çakır, "Değer taşıyan eşyaların bir kısmı çalınmış, geri kalanlara ise zarar verilmiş" dedi.

Müslümanları hedef alan eylemler artarken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanın, ayrımcılıkla mücadele yasası kapsamında, karşı cinsten doktordan muayene reddeden kişilerin, ayrımcılık suçu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis ve 75 bin Euro parayla cezalandırılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Bölücülükle Mücadele" adını verdiği projeyi 2 Ekim'de açıklamıştı. Macron'un laikliği güçlendirmeyi hedeflediği proje, Aralık ayında parlamentoya sunulacak. Avrupa'nın dört yanından 23 Müslüman kuruluş Cumhurbaşkanı Macron'a İslam ve Müslümanlar hakkındaki söylemlerini gözden geçirmesi için açık bir mektup gönderdi.

Mektupta, "İslam'ı ve kendi Müslüman vatandaşlarınızı kötülemeniz, ana akım camileri, Müslüman ve insan hakları örgütlerini kapatmanız ve bunu daha fazla nefret uyandırmak için bir fırsat olarak kullanmanız, ırkçılara ve şiddet yanlılarına daha fazla cesaret verdi. Asılsız iftira suçlamalarını yaymak, sivil örgütlere baskın yapmak, camileri kapatmak ve meşru örgütleri kapatmak için devlet mekanizmalarını ve Fransız Devleti'nin güvenlik hizmetlerini kullanmanız, Fransa'nın siyasi kurumlarının altında yatan rahatsızlığın belirtisidir ve Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik temel ilkelerine aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

-İHA-