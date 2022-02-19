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Fransa'da İslami eğitim veren Tarbiya Enstitüsü "aşırıcılık yasası" kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Fransa'da İslami eğitim veren Tarbiya Enstitüsü "aşırıcılık yasası" kapsamında kapatıldı

19.02.2022 11:58
Fransa'da İslami eğitim veren Tarbiya Enstitüsü "aşırıcılık yasası" kapsamında kapatıldı

Fransa'da başkent Paris'in yakın banliyösü Bobigny'de, İslami eğitim veren ve 750 öğrencisi bulunan Tarbiya Enstitüsü, "aşırıcılık yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Fransa'da başkent Paris'in yakın banliyösü Bobigny'de, İslami eğitim veren ve 750 öğrencisi bulunan Tarbiya Enstitüsü, "aşırıcılık yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Seine-Saint-Denis Valiliğinden yapılan açıklamada, kuruluşta yapılan denetim sonucunda yangın önlemlerinin eksikliği ile kayıt prosedürlerinde düzensizlik tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, valiliğin talebiyle enstitüde kayıt işlemlerinin askıya alındığı ve belediyenin, enstitüyü kapattığı kaydedildi.

Enstitünün faaliyetlerinde "cemaatçi" uygulamalar tespit edildiği öne sürülen açıklamada, bunun yakın zamanda yürürlüğe giren "aşırıcılık yasası"na aykırı olduğu savunuldu.

Seine-Saint-Denis ilçesindeki enstitünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise enstitüde Kur'an-ı Kerim, Arapça ve İngilizce eğitimi verilmesinin yanı sıra spor faaliyetleri de yapılıyor.

Fransa'daki Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen ve adı "İslamcı ayrılıkçılık" yasası iken tepkiler üzerine "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen tartışmalı yasa, Ağustos 2021'de yürürlüğe girmişti.

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Cumhuriyet, Fransa, Yangın, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da İslami eğitim veren Tarbiya Enstitüsü 'aşırıcılık yasası' kapsamında kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da İslami eğitim veren Tarbiya Enstitüsü "aşırıcılık yasası" kapsamında kapatıldı - Son Dakika
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