Fransa'da İslamofobi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı yeniden protesto edildi - Son Dakika

Fransa'da İslamofobi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı yeniden protesto edildi

14.03.2021 20:39
Fransa'da İslamofobi ve

Fransa'nın başkenti Paris'te, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Ayrılıkçı Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde, Paris'in Republique Meydanı'nda toplanarak, "Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren" yasa tasarısına, Müslümanları hedef aldığı ve ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Eylemciler, "İslamofobiye dur" ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı ve tasarıyı eleştiren pankartlar taşıdı.

Soy ismini vermek istemeyen eylemcilerden bazıları, konuyu AA muhabirine değerlendirdi.

20 yıl önce İslam'ı seçen Fransız Virginie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradayım çünkü bu yasa tasarısı İslam karşıtı ve gereksiz bir yasa tasarısıdır. Birçok şey bana uygun değil." dedi.

Bu tasarının Müslüman kadınlara ve özellikle başörtüsü takan kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan Virginie, "(Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) Bu tasarıyla Müslümanlara karşı ayrımcılık yapmak ve ülkedeki sorunları gizlemek istiyor. Ülkede Müslümanlardan, başörtüsünden bahsediyoruz, gerçek sorunları konuşmuyoruz." diye konuştu.

Virginie, tasarının Müslümanların hayatını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

"Tasarı Müslümanlara karşı yapıldı"

Genç kadın eylemci Fadoua da "Tasarı Müslümanlara karşı yapıldı. Söylenmese de bunu biliyoruz. (Hükümet) Bu tasarıyla bizi susturmak istiyor. Bizi görmek istemiyorlar." dedi.

Yousra isimli eylemci ise, tasarıyı ırkçı ve demokrasi karşıtı olarak nitelendirdi.

"(Hükümet) Tasarıyla ayrımcılığı yasalaştırmak istiyor." ifadesini kullanan Yousra, tasarının Müslümanların haklarını kısıtlayacağını söyledi.

"Bu tasarıyla Müslümanlara karşı ayrımcılık uygulanıyor"

Fransız ve İngiliz vatandaşı eylemci Roce, tasarıya ilişkin, "Bu tasarı, Müslümanlara karşı yapılan bir dizi yasanın ve hükümetin uygulamalarının devamı. Bu tasarıyla Müslümanlara karşı ayrımcılık uygulanıyor." yorumunu yaptı.

Roce, bu tasarının toplumu "bölmeyi" hedeflediğini, laiklik prensibine aykırı olduğunu ve Müslümanların hayatını zorlaştıracağını kaydederek, şunları söyledi:

"Fransa'da toplumun büyük bölümünde basiretsizlik var. Fransa'nın sömürgeci geçmişini hala kabullenemeyenler var. Toplumun büyük bölümü ve aşırı sağcılar kabullenemiyor. Fransa'da ve İngiltere'de yaşananları görüyoruz. İngiltere, Müslümanlar için cennet değil ama orada daha az gerilim var. İngilizler Fransa'da (tasarı kapsamında) yaşananları anlamıyor. İngilizler, Müslümanlar ve başörtüsü üzerinden yapılan polemikleri saçma buluyor."

Öte yandan tasarıya karşı eylemin yapıldığı meydanda, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskı politikaları uyguladığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi. Fransa Uygurlar Derneği, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Ulusal Meclis'te onaylandı

"Ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı, 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edildi ve 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tasarı, herhangi bir kişiye karşı şiddeti teşvik eden veya cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor.

Kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılacağını belirtilen tasarı, İslam dahil dini derneklerde yurt dışında yapılan 10 bin avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanması kuralına uyulmaması halinde 3 bin 750 avro ceza uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıya göre 3-16 yaş arası çocuklara örgün eğitim zorunlu kılınıyor ancak sağlık veya istisnai durumlar söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneği serbest bırakılıyor.

Sosyal medyada bir kişinin hayatını riske atacak şekilde kişisel bilgilerini paylaşana 3 yıl hapis ve 45 bin avro ceza öngören tasarıda, hayatı tehlikeye atılan kişinin memur, 18 yaşından küçük veya kamuda seçimle göreve gelmiş bir kişi olması durumunda hapis cezası 5 yıla çıkacağı belirtiyor.

Tasarıda çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamalar da yer alırken, bir kişiye karşı kine veya nefrete teşvik edici uygulamaların yapıldığı cami ve ibadethanenin 2 ay süreliğine kapatılması öngörülüyor.

Başkent Paris'te çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci, akademisyen ve insan hakları savunucularından oluşan Ayrılıkçı Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun çağrısıyla, tasarı protesto edilmişti. Eylemciler, tasarının Müslümanlara karşı ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Tasarı, Fransa'da ve birçok ülkede insan hakları savunucuları ve Müslümanların tepkisine neden oluyor.

Yasa Tasarısı, İslamofobi, Protesto, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da İslamofobi ve 'ayrılıkçı' yasa tasarısı yeniden protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu "Güldür Güldür" programının imam skecine tepki: Bu hadsizliktir, saygısızlıktır
Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
18 yıl önce öldürülen adamın katil zanlıları, komşusu ve onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı 18 yıl önce öldürülen adamın katil zanlıları, komşusu ve onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı         
20:18
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu         
20:08
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı         
18:49
Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi         
18:07
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 21:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da İslamofobi ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı yeniden protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei