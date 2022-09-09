Fransa'da Cezayir asıllı yazar ismini değiştirince yüzlerce iş teklifi aldı - Son Dakika
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Fransa'da Cezayir asıllı yazar ismini değiştirince yüzlerce iş teklifi aldı

09.09.2022 13:34
Fransa'da Cezayir asıllı yazar ismini değiştirince yüzlerce iş teklifi aldı

Fransa'da ismini değiştiren Cezayir asıllı yazara yüzlerce iş teklifi geldi.

Fransa'da ismini değiştiren Cezayir asıllı yazara yüzlerce iş teklifi geldi.

Cezayir asıllı yazar Xavier Le Clerc konuk olduğu France İnter radyosunda Cezayir'den Fransa'ya gelen babasının hikayesine atıfta bulunduğu "Un homme sans titre" adlı kitabını tanıttı.

Gazeteci Lea Salame, yazar Le Clerc'e, Hamid Ait-Taleb olan ismini değiştirmesine atıfta bulunarak "'Vasıflı bir iş için uyumlu olmayan babamın ismini miras almıştım' diyorsunuz. İsminiz Hamid Ait-Taleb olsaydı sahip olduğunuz iş ve kariyeri elde edemez miydiniz?" diye sordu.

Le Clerc, "Hayır, maalesef. Bunu kabul etmek üzücü. Ama gerçek bu." ifadelerini kullanarak, Paris'teki Sorbonne Üniversitesinden iki yüksek lisans diploması olmasına ve yüzlerce özgeçmiş yollamasına rağmen hiçbir iş mülakatına çağrılmadığını söyledi. Yazar, "Bunu deneyimleyen ilk kişi ben değilim." dedi.

Ait-Taleb olan soyadını Le Clerc ile değiştirdiğini söyleyen yazar, ardından iş görüşmesi için yüzlerce telefon aldığını kaydetti.

Le Clerc, ardından bir daha asla iş başvurusunda bulunmak durumunda kalmadığını, iş tekliflerinin kendi ayağına geldiğini aktardı.

Eşcinsel olduğu öğrenilince ailesinden kopan Le Clerc, babası vefat edinceye kadar bir daha kendisini görmediğini anlattı.

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Kaynak: AA

Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Cezayir asıllı yazar ismini değiştirince yüzlerce iş teklifi aldı - Son Dakika

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