Fransa'da istisnasız tüm düzensiz göçmenlerin iyi koşullarda karşılanması çağrısı - Son Dakika
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Fransa'da istisnasız tüm düzensiz göçmenlerin iyi koşullarda karşılanması çağrısı

27.05.2022 11:18
Fransa'da istisnasız tüm düzensiz göçmenlerin iyi koşullarda karşılanması çağrısı

Fransa'da düzensiz göçmenler için acil ve kalıcı tedbirler alınması, onların iyi şekilde karşılanması çağrısı yapıldı.

Fransa'da düzensiz göçmenler için acil ve kalıcı tedbirler alınması, onların iyi şekilde karşılanması çağrısı yapıldı.

Franceinfo'da yayımlanan, La Cimade, Utopia 56 gibi birçok yardım kuruluşu, araştırmacı ve akademisyen tarafından imzalanan mektupta, yönetimin ilgili kurumlarına istisnasız tüm düzensiz göçmenler için iyi bir muamele gösterilmesi talep edildi.

Mektupta, hazirandaki genel seçimde milletvekilliğini kazananların Ulusal Mecliste bu hususta acil ve kalıcı tedbirler almaları istendi.

Fransa'da Ukraynalı mültecileri karşılamak için atılan adımlara dikkatin çekildiği mektupta, diğer göçmenlere de benzer muamelenin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, ülkedeki düzensiz göçmen ve mültecilerin hayat koşullarının endişe verici düzeyde olduğuna işaret edildi.

Bu durumun ülkedeki düzensiz göçmenleri karşılamaya ve topluma entegrelerini sağlamaya yönelik politikaların yetersizliğin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

AİHM'in de 2021'de düzensiz göçmenlerle ilgili Fransa'nın aleyhine bir karar aldığı anımsatılarak, göçmen ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine, eğitime ve işe erişimlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

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Kaynak: AA

Fransa, 112, Güncel, Son Dakika

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