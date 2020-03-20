Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı - Son Dakika

Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'da 18 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç gözaltına alındı.

Fransa'da izin belgesiz sokağa çıkan 2 genç gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'da 18 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç gözaltına alındı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusa seslenişi sırasında açıkladığı sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde izin belgesi almadan sokaklarda gezen 2 genç polise yakalandı. Hükümetin hazırladığı ve her zorunlu durumda çıkışta doldurulması gereken izin formu olmadan Pas-de-Calais bölgesinde sokağa çıkan 2 genç, "insanların hayatını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.


24 yaşındaki gencin bir gün önce de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 135 euro para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bir gün sonra yine sokağa çıkan gencin 18 yaşındaki arkadaşı ile görüştüğü sırada tespit edildiği öğrenildi. Polisin gelmesi üzerine koşarak kaçmak isteyen ve Perşembe gecesini gözaltında geçiren gençlerin sorguları sırasında "Hiçbir şeyi umursamıyoruz" dedikleri öğrenildi. - PARİS

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:50 Kaynak: İHA

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