Son Dakika Haberleri: Fransa'da izinsiz gösteriye "sert ceza"

Fransa'da izinsiz gösteriye "sert ceza"

47 dakika önce

Sarı yeleklilerin protestolarının devam ettiği Fransa'da, izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılması için yeni bir yasa çıkarılması planlanıyor.

Fransa'da izinsiz gösteriye
Sarı yeleklilerin protestolarının devam ettiği Fransa'da, izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılması için yeni bir yasa çıkarılması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:15 

Fransa, Ekonomi
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