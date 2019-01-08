Fransa'da izinsiz gösteriye "sert ceza"
47 dakika önce
Sarı yeleklilerin protestolarının devam ettiği Fransa'da, izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılması için yeni bir yasa çıkarılması planlanıyor.
Sarı yeleklilerin protestolarının devam ettiği Fransa
'da, izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılması için yeni bir yasa çıkarılması planlanıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:15
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil
Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
İZBAN Grevi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 Gün Ertelendi