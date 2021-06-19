Fransa'da jandarmanın düzenlenen yasak partiye müdahalesinde bir gazeteci yaralandı - Son Dakika

Fransa'da jandarmanın Ille-et-Vilaine vilayetinde izin verilmediği halde kalabalık parti düzenlemek isteyen binlerce kişiye müdahalesinde bir gazeteci de yaralandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Redon kentinde dün gece jandarmanın tekno müzik festivali düzenlemek isteyen binlerce kişiye müdahalesini takip eden bağımsız gazeteci Clement Lanot'nun plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Gazeteci kimliği açıkça anlaşılan Lanot'nun kasten hedef alındığı belirtilen açıklamada, gazetecinin yaralanması kınandı.

Açıklamada, basın özgürlüğü adına gazetecilerin olayları takip etmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

7 sivil, 5 jandarma yaralandı

Ille-et-Vilaine Valisi Emmanuel Berthier, yaptığı basın açıklamasında, jandarmanın müdahalesinde çıkan arbedede 7 sivil ile 5 jandarmanın yaralandığını aktardı.

Vali Berthier, yaralanan siviller arasındaki 22 yaşında bir gencin elini kaybettiğini ifade etti.

Rennes savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığını belirten Berthier, 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 400 jandarmanın halen bölgede olduğu, tahliye operasyonunun devam ettiği belirtilerek bölgeden uzak durulması istendi.

Redon'da dün akşama doğru tekno müzik partisi düzenlemek üzere toplanan 1500'e yakın kişiye, jandarma müdahale etmişti.

Katılımcıların jandarmaya molotofkokteyli, demir toplar, briketler ve ellerindeki cisimleri atmaları üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık vermişti.

Nantes kentinde 2019'da düzenlenen benzer bir partiye güvenlik güçlerinin müdahalesinde Steve Maia Caniço yaşamını yitirmişti.

Ille-et-Vilaine vilayetindeki Lieuron kentinde, jandarma ekipleri yılbaşı gecesi düzenlenen 2 bin 400 kişinin katıldığı benzer bir partiye müdahale etmiş, parti dağıtılırken 1600 kişiye para cezası kesilmişti.