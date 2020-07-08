Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi - Son Dakika

Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi

Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildiTuba KARA, (DHA) - Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi.

Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi

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Tuba KARA, (DHA) - Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi. 400 kiloluk boğanın araca bindirilerek sahibine götürüldüğü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Fransa'nın Camargue bölgesindeki Cailar kasabasında D979 otoyolu üzerinde, sahibinden kaçan bir boğa, üstü açık aracın arka koltuğunda sahibine geri teslim edildi. O anlar otoyolda seyir halinde seyehat eden Anthony Mathieu'nin objektifine takıldı. 'Camargue'de pek çok olağandışı şey görüyoruz ama bu bir ilkti.

OLDUKÇA ŞAŞKINIZ

Üstü açık bir arabada bu boğayı gördük diyen Mathieu, Bir grup arkadaşımızla plaja gidiyorduk. Bu sahneye daha yakından bakmak için araca yaklaşmaya karar verdik. Oldukça Şaşkınız? dedi. Yaklaşık 400 kilo olan boğanın sahibi, boğanın çiftliğinden kaçtığını ifade ederek, arkadaşının aracıyla kendisine teslim edildiğini kaydetti.

Fransa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi - Son Dakika
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