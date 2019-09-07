Son Dakika Haberleri: Fransa'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılabilecekleri cami açılıyor
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Fransa'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılabilecekleri cami açılıyor

43 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami bugün kapılarını açıyor.

Fransa'da kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılabilecekleri cami açılıyor, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami bugün kapılarını açıyor.


Camilerdeki atmosferden hoşnut olmadığını dile getiren Kahina Baloul isimli kadının öncülüğünde başlatılan projeye şu ana kadar bin 700'ü aşkın kişi mali destekte bulundu. Caminin 7 Eylül Cumartesi günü açılması bekleniyor.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:45 
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