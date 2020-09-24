Fransa'da kadına şiddet uygulayan erkekler elektronik bileklikle izlenecek - Son Dakika

Fransa'da kadına şiddet uygulayan erkeklerin elektronik bileklik aracılığıyla izleneceği bildirildi.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, şiddet uyguladığı kadına yaklaşmasını engellemek amacıyla saldırgana elektronik bileklik takılacak.

Yarın yürürlüğe girecek uygulamayla saldırganın konumu tespit edilecek ve kendisine izin verilen yaklaşma mesafesi aşıldığında uyarı sisteme devreye girecek.

Uygulama ilk olarak 5 bölgede hayata geçirilecek, 31 Aralık'ta ise ülke geneline yayılacak.

Kadına şiddet uygulayan erkeğin elektronik bileklikle izlenebilmesi için mahkeme kararı gerekecek.

Fransa'da resmi rakamlara göre geçen yıl 146, 2018'de ise 121 kadın eşinin veya birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.