Fransa'da Kadınlar Dünya Kupası başlıyor: Türk kadınlar futbolda nerede?
50 dakika önce
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın sekizincisi Fransa'da 7 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 24 milli takım karşı karşıya gelecek. Türkiye Kadınlar A Milli Takımı ise bu turnuvada yer almayacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın sekizincisi Fransa
'da 7 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 24 milli takım karşı karşıya gelecek. Türkiye
Kadınlar A Milli Takımı ise bu turnuvada yer almayacak.
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