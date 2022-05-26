Fransa'da "kadınlarla tokalaşmamakla" suçlanan havalimanı görevlisi işine dönebilecek

Fransa'da Danıştay, kadınlarla tokalaşmadığı ileri sürülerek radikallik isnadıyla görevinden uzaklaştırılan havalimanı çalışanı A.D'yi, işe iade davasında haklı buldu.

AA muhabirinin dosyanın içeriğinden haberdar kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Paris Havalimanı'nda bagaj ve pasaport kontrolünün yapıldığı bölümde çalışan A.D'nin, kadınlarla tokalaşmadığı ve radikal çevrelerle irtibatlı olduğu iddia edilerek Paris Emniyeti tarafından 2021'de tahditli alanlara giriş akreditasyonu yenilenmedi.

A.D. bu nedenle görevinden uzaklaştırıldı.

İşe iadesi için Montreuil İdari Mahkemesine başvuran A.D. burada sonuç alamayınca dosyayı Danıştaya taşıdı.

Görevliyi tanıyanlar iddiaların aksini söylüyor

Danıştay A.D'ye atfedilen suçlamaları yeterli bulmayarak ve onu tanıyanların aksi yöndeki beyanları üzerine görevlinin işine dönebileceğine hükmetti.

Danıştay ayrıca A.D'ye mahkeme masrafları için 4 bin 500 avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Fransa'da 2021'deki benzer bir olayda namaz kılması "radikalleşme" olarak görülerek, havalimanında yasaklı bölgelere giriş yetkisi elinden alınıp mesleğini icra etmesi engellenen Air France pilotu, başvurduğu mahkemenin lehine verdiği kararla işine geri dönmüştü.