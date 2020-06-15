Fransa'da kafe ve restoranlar tamamen açıldı

Fransa genelinde korona virüs salgını nedeniyle kapatılan restoranlar ve kafeler bugün itibariyle tamamen açıldı.



Fransa'da 22 Haziran tarihinde tamamlanması beklenen normalleşmenin 2. aşaması bugün tamamlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, başkent Paris ve çevresi de dahil olmak üzere tüm restoran, otel ve iş yerlerinin açılacağını ve tam kapasite çalışabileceğini ifade etti. Bugün itibarıyla Fransa geneli yeşil bölge kapsamına alınırken, okullar ise 22 Haziran'da açılacak.



Paris'te kafe, restoran ve mağazaların kapılarını açmalarına rağmen çok fazla yoğunluk görülmedi. Salgında olumsuz etkilenen bazı iş yerlerinin ise stoklar satıldıktan sonra kapanacağı belirtildi.



Paris'te birçok iş yerinin camına devren kiralık ilanı asılırken, iş yerlerini açan esnaf ise eski günlere dönmek ve ekonomik durumun düzelmesi için birkaç ay daha geçmesi gerektiğini ifade etti.



Ülkedeki iş yerleri açılmış olsa da salgına karşı alınan tedbirler sürdürülüyor. Müşteriler, mağazalara maske takıp dezenfektanla ellerini temizleyerek giriyor. Paris'te ünlü markaların mağazalarında henüz müşteri yoğunluğu yaşanmazken, 15 Mart'ta kapatılan ve bugün açılan teknoloji devi Apple'ın mağazasının önünde ise uzun kuyruklar oluştu. - PARİS