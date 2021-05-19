Fransa'da kafe ve restoranların dış kısımları açıldı - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 aydır kapalı olan kafe ve restoranların dış kısımları, kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte bugün itibariyle açılırken, yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların 6 aydır kapalı olduğu Fransa'da kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar devam ediyor. Kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların dış kısımları açılırken, bugünden itibaren açık alanlarda müşteri ağırlamalarına izin verildi. Söz konusu normalleşme adımının ardından halkın akın etmesi bekleniyordu ancak yağmur nedeniyle beklenen yoğunluk yaşanmadı. Tedbirlerin hafifletilmesi ile birlikte kafe ve restoranlar, dış kısımlarında yüzde 50 doluluk oranında hizmet verebilecek ve bir masada en fazla 6 kişi oturmasına izin verilecek.

Müze, tiyatro ve sinemalar da açıldı

Ülke genelinde kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yanı sıra müze, tiyatro ve sinemalar da yeniden açıldı. Covid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının yeniden canlanmasını engellemek amacıyla maske ve mesafe kuralı ise devam edecek. Sokağa çıkma yasağı da devam ederken, saatin 19.00 yerine 21.00'a çekildiği açıklandı.

Bir sonraki aşama 9 Haziran'da, son aşama için hedef 30 Haziran

Hükümet, kademeli normalleşme için bir sonraki adımı 9 Haziran'da atacağını belirterek, söz konusu tarihten itibaren sokağa çıkma yasağının saat 23.00'a kadar uzatılacağını ve restoranların kapalı alanlarına müşteri kabul edileceğini açıkladı. Son aşama için hedeflenen tarih 30 Haziran olarak açıklanırken, bu tarihte salgın koşullarının elverdiği ölçüde sokağa çıkma yasağı da dahil tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki normalleşme adımını bir kafeye giderek kutladı. Kafede otururken görüntülenen Macron, görüntüyü sosyal medya hesabından "sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden buluşalım" notuyla paylaştı. - PARİS