Son dakika haberleri... Fransa'da kaldırımdaki kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polise tepki yağdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fransa'da kaldırımdaki kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polise tepki yağdı

16.07.2022 15:36

Bir son dakika haberine göre - Fransa'da kaldırımdaki kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polise tepki yağdı Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde evsiz olduğu iddia edilen bir kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polisin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

- Fransa'da kaldırımdaki kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polise tepki yağdı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde evsiz olduğu iddia edilen bir kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polisin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fransa'nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde dün yerel saatle 04.00 sıralarında kaldırımda bekleyen bir kişinin, etrafındakilere çeşitli nesneler fırlattığı gerekçesiyle olay yerine polis çağırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçla bölgeye gelen polisin evsiz olduğu iddia edilen kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü. Gaz nedeniyle canı yanan şahıs ise acılar içinde kıvrılarak yere yığıldı.

Ulusal Polis Müfettişliği harekete geçti

Paris Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Müfettişliği'nin olayın gerçek nedenini araştırmak ve memurların kimliklerini tespit etmek için harekete geçtiğini bildirdi. Kimlik tespitinin ardından olaya karışan memurların görevden alınacağı da taahhüt edildi. Öte yandan sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan davranışın "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fransa'da kaldırımdaki kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polise tepki yağdı - Son Dakika

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