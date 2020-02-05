Fransa'da kamu çalışanlarından emeklilik reformu protestosu - Son Dakika
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Fransa'da kamu çalışanlarından emeklilik reformu protestosu

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te kamu çalışanları hükümetin emeklilik reformuna karşı sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'da kamu çalışanlarından emeklilik reformu protestosu, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te kamu çalışanları hükümetin emeklilik reformuna karşı sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.


Fransa'nın başkenti Paris'te kamu çalışanları, hükümetin emeklilik reformuna tepki göstermek üzere tarihi Opera binası önünde toplanarak protesto düzenledi. Louvre Müzesi çalışanları, arkeologlar, adli polis görevlileri, opera sanatçıları ve dansçıları, tarihi Opera binası önünde toplanarak hükümetin emeklilik reformuna tepki gösterdi. Kamu çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayata geçirmek istediği emeklilik reformunu, "verilmiş hakların gaspı" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.


"Verilmiş haklar geri alınamaz"


Cumhurbaşkanı Macron'un riskli meslekleri görmemezlikten geldiğini öne süren göstericiler, "Adalet ve eşitlik istiyoruz. Verilmiş haklar geri alınamaz. Çalışma şartlarımız bilindiği için bize bu haklar verilmişti. Şimdi Macron hükümeti bu haklarımızı gasp etmek istiyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. 2 aya yakın bir zamandır süren emeklilik yasası karşıtı direnişimiz görmemezlikten geliniyor" dedi.


Protestoculardan biri de, "Cumhurbaşkanı Macron üç maymunu oynuyor, görmedim, duymadım ve söylemedim. Daha ne kadar bu oyunu oynayacak merak ediyoruz. Her fırsatta sesimizi duyurmak için biz kamu çalışanları sokağa çıkmaktan ne usanırız ne de bıkarız. Haklarımızı koruyacağız, korumaya da kararlıyız. Bunu başta Cumhurbaşkanı Macron bilsin, Meclis görsün, Senato duysun, bizler haklarımızı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. - PARİS

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:19 Kaynak: İHA
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