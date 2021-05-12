Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi - Son Dakika
BBC

Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi

12.05.2021 06:48
Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi, System.String[]

Fransa'da sağcı bir dergide yayımlanan ve 130 binden fazla kişinin imza attığı söylenen mektupta, iç savaş tehdidine karşı uyarı yapıldı.

Fransa'da sağcı bir dergide yayımlanan ve 'iç savaş tehdidine karşı' uyarı olduğu savunulan mektuba imza atan askerlerin istifası istendi.

130 binden fazla kişinin imza attığı söylenen mektupta, Fransız hükümeti İslamcılığa karşı "taviz" vermekle suçlanıyordu.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, askeri personele seslendiği mesajında, "özgürce düşüncelerini ve inançlarını ifade etmek için" kurumdan ayrılmalarının doğru olacağını savundu.

François Lecointre, bir yaptırım tehdidinde bulunmadı ama mektubun arkasındaki askeri personeli sorumluluklarını ihlal etmekle suçladı.

Lecointre, bu askerlerin "kişisel kanaatlerinin" orduyu siyasi tartışmaların içine çektiğini de söyledi.

Valeurs Actuelles adlı dergide yayımlanan mektubun bir grup asker tarafından yazıldığı ancak aynı zamanda halkın desteğinin de alındığı öne sürülmüştü.

Mektuba imza atan askerlerin adı, sayısı ve rütbelerine ise yer verilmemişti. Pazar günü yayımlanan mektubun yazarları kendilerini Afganistan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmış veya yerel terörle mücadele operasyonlarına katılan genç nesil askerlerin bir parçası olarak tanımlıyor.

Mektupta, "Mesele ülkemizin hayatta kalması meselesidir" deniliyordu.

Aşırı sağcı Le Pen bu askerlere destek veriyor

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Nisan ayındaki mektuba arka çıkan yaklaşık 1000 askere destek verdi.

Mektupta, "Kendi topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için kendilerini feda ettiler" gibi ifadeler kullanılıyor.

Yeni mektupta, Fransız hükümetinin geçen ayki mektuba verdiği yanıt da eleştirildi.

Mektupta, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."

Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi

Genelkurmay Başkanı, Fransa, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da, kamuoyuna açık bir mektupla 'iç savaş uyarısı yapan' imzacı askerlerin istifası istendi - Son Dakika Dünya

BBC

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