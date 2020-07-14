Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor - Son Dakika

Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor

Fransa'da kapalı alanda maske kullanımı 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak.

Fransa'da kapalı alanda maske kullanımı 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir adım atıyor. 1 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklayan Macron, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz artığına dair tespitlerimiz mevcut" dedi.

Fransız kanalına röportaj veren Macron, Fransa olası korona virüs aşısını ilk kullanan ilkeler arasında yer alabileceğini ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, tüm Fransız vatandaşları için test yaptırmanın yakın zamanda mümkün olacağını sözlerine ekleyerek, ülkesinin ikinci dalgaya hazır olacağını dile getirdi.

Fransa'da bugüne kadar 172 bin 377 korona virüs vak'ası tespit edilirken, 30 bin 29 kişi de korona sonucu hayatını kaybetti.

(İHA)

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da kapalı alanda maske zorunlu oluyor - Son Dakika
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