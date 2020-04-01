Fransa'da karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi

Covid-19 salgınını kontrol altına almak için sokağa çıkışlara kısıtlama getiren Fransa'da 17 Mart'tan bu yana karantinayı ihlal edenlere toplam 359 bin defa ceza kesildi.



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, kısıtlamanın uygulandığı günden bu yana polisin 5,8 milyon kontrol yaptığını, kurallara riayet etmediği gerekçesiyle 359 bin ceza kesildiğini belirtti.