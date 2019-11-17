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Fransa'da Karim Benzema krizi

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü 2015'ten bu yana milli takıma alınmayan Benzema'nın bir daha milli takıma dönemeyeceğini söyleyen başkana Fransız yıldızdan şu yanıt geldi: "Sanırım o teknik direktörünün...

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Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü 2015'ten bu yana milli takıma alınmayan Benzema'nın bir daha milli takıma dönemeyeceğini söyleyen başkana Fransız yıldızdan şu yanıt geldi:


"Sanırım o teknik direktörünün kararlarını tanımıyor. Uluslararası kariyerimin bitip bitmediğine yalnız ben karar veririm. Fransa'daki işimin bittiğini düşünüyorsan neden oynayabileceğim başka milli takımlarda forma giymeme izin vermiyorsun"


"FUTBOLCULUĞUNU SORGULAMAM AMA..."


Le Graet, "Benzema harika bir futbolcu, bunu hiç sorgulamadım ve bu sezon da Real Madrid'deki oyunuyla bunu kanıtladı zaten. Bununla birlikte onun Fransa macerası tamamen bitti" açıklamasında bulunmuştu.


Cezayir asıllı olan yıldız futbolcu, U17'den bu yana forma giydiği Fransa Milli Takımı adına 81 maça çıktı ve 27 gol kaydetti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 
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