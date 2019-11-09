Son Dakika Haberleri: Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Son Dakika Dünya Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek

7 saat önce

Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarında mağdur olanlara mali tazminat verileceğini açıkladı.

Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek, System.String[]

Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarından mağdur olanlara tazminat verileceğini açıkladı.


Fransa'da sayıları 120'yi bulan piskopos, Lourdes kentinde perşembe ve cuma günü yıllık olağan kurultaylarını gerçekleştirdi.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29 
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