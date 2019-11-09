Fransa'da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek
7 saat önce
Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarında mağdur olanlara mali tazminat verileceğini açıkladı.
Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarından mağdur olanlara tazminat verileceğini açıkladı.
Fransa'da sayıları 120'yi bulan piskopos, Lourdes kentinde perşembe ve cuma günü yıllık olağan kurultaylarını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29
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