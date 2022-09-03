Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi - Son Dakika
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Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi

03.09.2022 14:16
Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Fransa'da kavurucu sıcakların yaşandığı 2022 yazında, son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kayda geçti.

Fransa'da kavurucu sıcakların yaşandığı 2022 yazında, son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kayda geçti.

BFMTV'nin Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) güncel ölüm oranlarına yer verdiği haberinde, ülkede temmuz ayındaki ölümlerde yaşanan fazla artışın, haziran sonunda başlayan kavurucu sıcaklarla bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yüksek yaz sıcaklıklarının, Kovid-19 salgınının yedinci dalgasına denk geldiği Fransa'da, temmuz ayında günde ortalama 1750 kişi hayatını kaybetti. Haziranda bu sayı, 1610 idi.

Temmuz ayında, Kovid-19 salgınının olmadığı Temmuz 2019'a göre, yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı yüzde 13 arttı.

2003'ten bu yana en çok ölümün kaydedildiği yaz

Ülkede, 2022 yazında 2021 yazına göre yüzde 5,7 artışla 138 bin 522 kişi hayatını kaybetti. Bu oran 2019 yazına göre ise yüzde 11,6 artarak kayıtlara geçti.

Yüksek ölüm oranı nedeniyle Fransa tarihine geçen 2003 yaz döneminde 133 bin 69 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumunun, yaz dönemindeki ölümlerin sıcaklarla bağlantısına ilişkin ekim ayı içerisinde bir rapor yayımlayacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi - Son Dakika

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