Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor

17.06.2022 22:27
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor

Fransa'da bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Gironde vilayetinde birçok etkinlik iptal edildi.

Fransa'da bazı bölgelerde 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Gironde vilayetinde birçok etkinlik iptal edildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkenin 14 vilayette kırmızı, 56 vilayette ise turuncu alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıktı.

Kırmızı alarma geçirilen ülkenin güneybatısındaki Gironde Vilayeti Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetteki sıcaklıkların bugün 40'ı, yarın ise 41 dereceye çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, sıcak dönem bitene kadar dış ve klimasız iç mekanlarda yapılacak tüm etkinliklerin valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu.

Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması istenen açıklamada, sıcak havanın özelikle yaşlı, kronik hastalığı olan, evsiz ve bebekler için daha fazla risk taşıdığı vurgulandı.

Kuraklık ve orman yangını riski

40 vilayette özellikle de tarım faaliyetlerindeki su kullanımına farklı düzeylerde kısıtlamalar getirildi.

Aşırı sıcakların ülkede kuraklığı tetikleyerek orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

Trafikte geçici kısıtlamalar

Ülkedeki sıcak hava dalgasının neden olacağı ozon kirliliğine karşı trafikte geçici kısıtlamalar getiriliyor.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçici bir süre için başkent ve yakın çevresinde hem trafiğe çıkışlara kısıtlama getirildi hem de belli saatlerde hız sınırları düşürüldü.

Fransa'nın Lyon, Villeurbanne ve Caluire kentlerinde de trafikte benzer kısıtlamalar getirildi.

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Kaynak: AA

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