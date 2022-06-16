Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi

16.06.2022 16:57
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi

Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası beklendiği belirtildi.

Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kuraklık ve orman yangını korkusu

Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.

Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

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Kaynak: AA

Vienne, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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