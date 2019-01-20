Son Dakika Haberleri: Fransa'da Kayak Merkezinde Yangın: 2 Ölü, 18 Yaralı

Fransa'da Kayak Merkezinde Yangın: 2 Ölü, 18 Yaralı

18 dakika önce

- Fransa'da kayak merkezinde yangın: 2 ölü, 18 yaralıLYON - Fransa'da lüks kayak merkezi Courchevel'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

- Fransa'da kayak merkezinde yangın: 2 ölü, 18 yaralı

LYON - Fransa'da lüks kayak merkezi Courchevel'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Albertville kenti yakınlarındaki ünlü kayak merkezi Courchevel'de bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı. Yangın sırasında alevlerden kaçmaya çalışan bir kişi pencereden atladı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
Yangının yaklaşık 70 itfaiye eri tarafından kontrol altına alındığı ve nedeninin ise henüz bilinmediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Fransa, Güncel
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