Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" dizi setini soyanlardan 7'si yakalandı - Son Dakika
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Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" dizi setini soyanlardan 7'si yakalandı

18.03.2022 16:01
Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" dizi setini soyanlardan 7'si yakalandı

Fransız roman karakteri "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" dizisinin setini gündüz vakti soyan hırsızlardan 7'si yakalandı.

Fransız roman karakteri "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" dizisinin setini gündüz vakti soyan hırsızlardan 7'si yakalandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, 25 Şubat'ta Nanterre kentinde Arsen Lüpen'in 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'in de aralarında bulunduğu seti, ellerinde havai fişeklerle basarak soyan yaklaşık 20 kişiden olduğundan şüphelenilen 7 kişi gözaltına alındı.

Nanterre savcılığı, gözaltına alınan ve yaşları 13-21 arasında değişen 7 gence "silahla ve gizlilik içerisinde örgütlü çeteyle hırsızlık" suçu yönlendirildiğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda çalınan materyallerin bir kısmının bulunduğunu aktaran savcılık, 7 gencin çoğunun hırsızlık, şiddet veya uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle polis tarafından tanındığını bildirdi.

Polis, soygunda yer alan diğer kişileri de arama çalışmalarını sürdürüyor.

Nanterre Parkı yakınındaki dizi çekimleri sırasında, 25 Şubat'ta yaklaşık 20 kişilik yüzleri maskeli kimlikleri belirsiz bir grup, ekip ve oyuncularını tehdit ederek film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçmıştı.

Soygunda yaklaşık 300 bin avro değerinde malzeme çalınmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Omar Sy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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