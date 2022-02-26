Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" ve çekim ekibi güpegündüz soyuldu - Son Dakika
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Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" ve çekim ekibi güpegündüz soyuldu

26.02.2022 19:29
Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" ve çekim ekibi güpegündüz soyuldu

Fransız roman karakteri "kibar hırsız" Arsen Lüpen'in çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncularının yüzleri maskeli kimliği belirsiz bir grup tarafından gündüz vakti soyulduğu ortaya çıktı.

Fransız roman karakteri "kibar hırsız" Arsen Lüpen'in çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncularının yüzleri maskeli kimliği belirsiz bir grup tarafından gündüz vakti soyulduğu ortaya çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Arsen Lüpen'in 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin avro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.

Öte yandan dizinin çekimlerine bir süre ara verildi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Omar Sy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Kibar Hırsız Arsen Lüpen' ve çekim ekibi güpegündüz soyuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da "Kibar Hırsız Arsen Lüpen" ve çekim ekibi güpegündüz soyuldu - Son Dakika
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