Fransa'da kilise saldırısında yaralanan Yunan papaz komadan çıktı - Son Dakika

Fransa'da kilise saldırısında yaralanan Yunan papaz komadan çıktı

05.11.2020 01:03
Fransa'da kilise saldırısında yaralanan Yunan papaz komadan çıktı, System.String[]

Fransa'nın Lyon kentinde kilise saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Nikolaos Kakavelakis'in komadan çıktığı bildirildi.

Fransa'nın Lyon kentinde kilise saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Nikolaos Kakavelakis'in komadan çıktığı bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, geçen hafta Lyon kentindeki kiliseyi kapatırken vurulan 52 yaşındaki Kakavelakis 5 gündür bulunduğu komadan çıktı.

Fransa Rum Ortodoks toplumundan yapılan açıklamada, papazın konuşmaya başladığı, zor olsa da hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kakavelakis'in psikolojik olarak çok acı çektiği ve enfeksiyon kapmaması için kısa süre içinde ameliyat edileceği, durumunun hala ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Fransa'nın Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, papazı vuran saldırgan ise kaçmıştı.

Saldırının, Fransa'da (aşırı sağcı örgüt) Generation Identitaire üyesi ve eski bir rahip olan Jean-Michel Dhimoila tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

Papaz Kakavelakis'in komadan çıkmasının saldırganın kimliğinin belirlenmesini kolaylaştırması bekleniyor.

Ortodoks, Fransa, Yunan, Lyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da kilise saldırısında yaralanan Yunan papaz komadan çıktı - Son Dakika


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