Fransa'da kimya fabrikasında patlama ve yangın - Son Dakika
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Fransa'da kimya fabrikasında patlama ve yangın

6 saat önce

Fransa'nın Rouen kentinin yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Fransa'da kimya fabrikasında patlama ve yangın, System.String[]

Fransa'nın Rouen kentinin yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Yerel polisten yapılan açıklamada, Rouen'ın yakınlarındaki Grand-Couronne kasabında bulunan kimya fabrikasında patlama yaşandığı belirtildi.

Ardından yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, çalışanların fabrikadan tahliye edildiği, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, olayda can kaybı olmadığı ve yaralı bulunmadığını söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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